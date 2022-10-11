السفير الليبي لدى أوكرانيا: نطالب الجالية بأخذ الحيطة والحذر من القصف الصاروخي

طالب سفير ليبيا لدى أوكرانيا ، ” عادل عيسى “، اليوم الإثنين، الجالية الليبية المقيمة في عدة مدن من بينها العاصمة كييف بأخذ الحيطة والحذر، نتيجة القصف الصاروخي المكثف الذي هز مدنا أوكرانية صباح اليوم..

وقال السفير الليبي، في تصريحات صحفية: “على أبنائنا المقيمين والطلبة في العاصمة كييف ومدن لفيف وبولتافا والدنيبرو، والمدن الأخرى، أخذ الحيطة والحذر”، مطالبا إياهم بالتواصل مع السفارة في أي ظرف..

كما أوضح عيسى، أن غالبية الجالية والطلبة خرجوا في السابق، ولكن هناك عدد فضل البقاء لأسباب خاصة، وهناك طلبة عادوا بشكل فردي قبل شهر خوفًا على مستقبل دراستهم، ونحاول حثهم على الخروج نتيجة لتصعيد العمليات العسكرية. .