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الزائدي: القطاع الصحي في ليبيا عاجز عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

وصف رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي، القطاع الصحي في ليبيا بالعاجز عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال الزائدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن القطاع الصحي في ليبيا يعجز عن تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد الزائدي، أن القطاع الصحي يفتقر في مرافقه لأبسط المستلزمات والأدوية، وهو يعاني من حالة فوضى تضرب إداراته في مختلف المستويات.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية: فضلا عن انهيار برامج التعليم المستمر، في وقت تهدر فيه أموالاً طائلة على العلاج بالخارج، وينشط فيه المجرمون الذين يغرقون البلد بالأدوية والمستلزمات الفاسدة.

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القطاع الصحي في ليبيا حزب الحركة الوطنية ليبيا مصطفى الزائدي

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الوطن الليبية

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