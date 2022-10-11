لفتح فروع لها في ليبيا.. ثابت يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استقبل السفير ” عبدالمطلب ثابت “، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بمقر المندوبية،الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري..

وجرى خلال اللقاء، الذي كان بحضور الدكتور أحمد حسين الفيتوري، الملحق الثقافي والاكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، والدكتور حسين أبوخنجر، مدير إدارة المعادلات العلمية بالمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بليبيا، والدكتور حسين اسحيب، المستشار القانوني بالمندوبية، بحث أوجه التعاون المشترك مابين المندوبية الليبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتحديدا المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة الدول العربية..

كما تم خلال اللقاء،طرح كافة المشاكل التي تواجه الطلبة الليبين الدارسين بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري، والقضايا العالقة مابين الأكاديمية والمحلقية الثقافية، وأبرزها المديونية التي علي الملحقية للأكاديمية، وآلية توحيد الجهود من أجل وضع الحلول لها في اسرع وقت ممكن..

وناقش “ثابت” مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، آلية فتح فروع للأكاديمية في ليبيا وتحديدا في مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك من أجل تخفيف معاناة الطلبة الليبين للذهاب إلي خارج ليبيا من أجل الدراسة فيها، مؤكدا بأنه سيتم التنسيق في زيارة للدكتور إسماعيل عبدالغفار،في الفترة القريبة القادمة، لزيارة ليبيا من أجل لقاء عمداء جامعات طرابلس وبنغازي، للتشاور وتبادل الخبرات مابين الطرفين.

كما أشار السفير، إلي أن سمعة الأكاديمية معروفة من خلال ما تقدمه من تشجيع لباحثيها وهو ما جعلها مركزًا للباحثين القادمين من جميع أنحاء العالم..

وبدوره قام ” عبدالغفار ” ، بتوجيه الشكر إلى ” ثابت “، على حفاوة الإستقبال والروح الأخوية الصادقة التي سادت اللقاء، وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على التواصل والتنسيق الدائم، مبدياً رغبته في فتح فروع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في ليبيا. .