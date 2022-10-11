العلاقي: الدبيبة يخالف اتفاق جنيف السياسي

الوطن / رصد

أكد الخبير القانوني، محمد العلاقي، أن اتفاق جنيف السياسي الذي نتج عنه تشكيل الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لا يمنحها حق توقيع اتفاقيات دولية طويلة المدى، كونها حكومة انتقالية.

وقال العلاقي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن نصوص الإتفاقية واضحة وبموجبها لا يجوز للحكومة منتهية الولاية إبرام اتفاقيات كما حصل مؤخرا مع تركيا.

وتابع العلاقي: “اختصاصات الحكومة بعض النظر عن التقييم الموضوعي للاتفاقية مع تركيا، هي اختصاصات محددة على سبيل الحصر، وليس من بينها عقد الاتفاقيات طويلة المدى مع الغير”.