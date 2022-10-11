وهيبة: الرئاسي جدد دعوته للمجتمع الدولي بعدم ترك ليبيا تتحمل وحدها التصدي للهجرة غير الشرعية

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة” : أن المجلس عقد اجتماعاً موسعاً حول الجريمة البشعة التي أدت لمقتل عدد من المهاجرين غير قانونيين على أحد شواطئ مدينة صبراتة. .

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية ، أضافت فيها أن الاجتماع ناقش ملابسات هذه الجريمة وكيفية وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب..

كما أشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر. وضرورة إحالة كل المطلوبين إلى النيابة العامة ورفع الغطاء الاجتماعي لمحاسبتهم.

وتابعت “وهيبة” قائلة: الاجتماع أكد على تقديم الدعم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حتى يتسنى لهم أداء عملهم. .

مشيرة إلى أن القيادات الأمنية والعسكرية توجهت بتقديم خطة أمنية للمجلس الرئاسي للتعامل مع هذا النوع من الجرائم وعدم تكرارها..

وأضافت وهيبة قائلة: أن المجلس الرئاسي جدد دعوته إلى المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بعدم إعادة المهاجرين غير قانونيين إلى ليبيا، وعدم ترك ليبيا تتحمل وحدها تكلفة ومجهودات التصدي للهجرة غير قانونية...