الكبير يبحث مع مدير صندوق النقد جهود «المركزي» لتحقيق الاستدامة المالية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الصور مع المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد حسين حسيني، جهود المصرف لتحقيق الاستدامة المالية.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الإثنين، في العاصمة الأميركية واشنطن، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الصندوق و«المركزي»، وبرامج تطوير كوادر المصرف، وجهود استرداد القروض الممنوحة من الدولة الليبية قبل سنة 2010.

الكبير يبحث مع مسؤولي الصندوق السياسات النقدية

وفي العاشر من مارس الماضي، التقى الكبير مسؤولين بالصندوق لبحث دعم قدرات المصرف في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية، وبرنامج زيارات الفرق الفنية التابعة للصندوق إلى ليبيا.

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وفي الثالث من الشهر نفسه، اجتمع محافظ المصرف المركزي مع مسؤولي الصندوق لمناقشة جهود المصرف للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ومسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني والاستشاري للصندوق.