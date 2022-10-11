بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تغير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته.

الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ, وتسجل زيادة بسيطة من يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:08).