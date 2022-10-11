البرلمان “يشارك” باجتماعات المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي

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شارك وفد مجلس النواب في اجتماعات المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي (العربية_ الإسلامية_الأفريقية )، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي.

وترأس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” رفقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب د. “رمضان شمبش “.

وخلال الاجتماع تم بحث الاتفاق على مرشحي المجموعة للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية في الاتحاد البرلماني الدولي، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة علي جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد.

وتم استعراض تقرير ممثل المجموعة الأفريقية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك انتخاب مكتب المجموعة الأفريقية.

هذا وشارك الوفد أيضاً في أعمال الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع كلمة للأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك تبني موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية.

الجدير بالذكر بأن سلسلة الاجتماعات التي شارك فيها وفد مجلس النواب تأتي قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي المقرر انطلاقها الثلاثاء في العاصمة الرواندية كيغالي.