الارصاد: ضباب غداً.. وأمطار متفرقة يوم السبت على هذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 11/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوي على مناطق الغرب مابين ( 30 – 35 )مْ, وتسجل علي مناطق شرق ليبيا مابين ( 25 – 30 )مْ.

واشار التقرير الى احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته.

ومن المتوقع بحسب التقرير تكاثر السحب يوم السبت على مناطق شمال ليبيا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

والله اعلــــم.