«اللجنة المركزية» تنظم ورشة عمل حول إجراءات انتخاب المجالس البلدية

اختتمت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فعاليات ورشة عمل خاصة باللجان الفرعية حول صحيح إجراءات انتخاب المجالس البلدية، بحضور مدير مشروع دعم الانتخابات المحلية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا دانيل ستوركس.

واختتمت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، الإثنين، فعاليات ورشة العمل، التي انطلقت على مدى يومين، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بــ 10 بلديات، حول صحيح إجراءات انتخابات المجالس البلدية، وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة

وتضمن اليوم الختامي، الذي حضر جانبا من فعالياته كبير المستشارين الانتخابيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا دانيل ستوركس، كلمات أشادة بدور اللجان الفرعية في إنجاح انتخابات المجالس البلدية، وتطبيق أعلى معايير النزاهة والحيادية.

كما شهد اليوم الختامي، توزيع شهادات المشاركة على أعضاء اللجان الفرعية ببلديات المستهدفة (زلة، غريان، العربان، الجليدة، الأبرق، القيقب، زويلة، بن وليد، تينيناي، المردوم)، والكشف على رزنامة مراحل العمليات الانتخابية بالبلديات المعلنة، وسط مؤتمر صحفي تناقلته عديد المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية تنفيذا للخطة الانتخابية التى أعلنت عنها اللجنة المركزية في شهر يونيو الماضى.