ميدل إيست: البارجة البريطانية “شاركت” بليبيا ضمن قوات الناتو 2011

الوطن|رصد

أكد تقرير لصحيفة “ميدل إيست مونيتور“ أن الليبيون غاضبون من الاستقبال الرسمي للبارجة البريطانية، لأنهم تذكروا دورها في تدمير ليبيا عام 2011.

وأضاف التقرير أن البارجة “إتش إم إس ألبيون” البريطانية كانت ضمن قوات الناتو التي دمرت ليبيا عام 2011، حيث شاركت في عملياتالقصف وكانت تقوم بدوريات خارج المياه الإقليمية الليبية بالقرب من خليج سدرة.

وأتبع التقرير، “كانت البارجة البريطانية كانت ضمن فرقة الاستجابة السريعة المتمركزة في البحر المتوسط خلال 2011، لمساعدة القوات التي تُهاجم ليبيا“،هذا حسب ما أكدت لجنة الدفاع البرلمانية البريطانية في تقريرها الصادر في نوفمبر 2011، أن البارجة شاركت في عمليات ضد ليبيا.

وأكمل التقرير “البارجة كانت متورطة في قصف سرت عام 2011 أيضًا، رغم وصف الملكية البريطانية، دورها بـ“اللوجيستي” المُساند لطائرات الناتو“، مضيفًا “زيارة البارجة البريطانية للعاصمة طرابلس، إشارة إلى أن بريطانيا لا تزال تدعم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، وهو ما تسعى السفيرة البريطانية لدى ليبيا في أكثر من مناسبة أن تُظهره“.