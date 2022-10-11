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ميدل إيست: البارجة البريطانية “شاركت” بليبيا ضمن قوات الناتو 2011

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد تقرير لصحيفةميدل إيست مونيتور  أن الليبيون غاضبون من الاستقبال الرسمي للبارجة البريطانية، لأنهم تذكروا دورها في تدمير ليبيا عام 2011.

وأضاف التقرير أن البارجةإتش إم إس ألبيونالبريطانية كانت ضمن قوات الناتو التي دمرت ليبيا عام 2011، حيث شاركت في عملياتالقصف وكانت تقوم بدوريات خارج المياه الإقليمية الليبية بالقرب من خليج سدرة.

وأتبع التقرير،كانت البارجة البريطانية كانت ضمن فرقة الاستجابة السريعة المتمركزة في البحر المتوسط خلال 2011، لمساعدة القوات التي تُهاجم ليبيا،هذا حسب ما أكدت لجنة الدفاع البرلمانية البريطانية في تقريرها الصادر في نوفمبر 2011، أن البارجة شاركت في عمليات ضد ليبيا.

وأكمل التقريرالبارجة كانت متورطة في قصف سرت عام 2011 أيضًا، رغم وصف الملكية البريطانية، دورها بـاللوجيستيالمُساند لطائرات الناتو، مضيفًازيارة البارجة البريطانية للعاصمة طرابلس، إشارة إلى أن بريطانيا لا تزال تدعم حكومة الدبيبة منتهية الولاية، وهو ما تسعى السفيرة البريطانية لدى ليبيا في أكثر من مناسبة أن تُظهره“.

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية البارجة البريطانية ليبيا

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الوطن الليبية

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