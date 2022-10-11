مركز الأرصاد الجوية يتوقع تكاثر للسحب على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى درجات الطقس على معظم مناطق ليبيا معتدلةً، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الغـرب ما بين (30 إلى 35) درجة مئوية، بينما توقع أن تسجل درجات الحرارة على مناطق شرق البلاد ما بين (25 إلى 30) درجة مئوية.

مركز الأرصاد الجوية، توقع في نشرته اليومية حول الوضـع السائد والمتوقع، احتمالية ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة.

كما توقع المركز في نشرته تكاثرًا للسحب على مناطق الشـمال الليبي، إضافة إلى توقع سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.