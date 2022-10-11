سهيل الغرياني: دار الإفتاء عملت على إنشاء المدارس ولم تجد تعاوناً معها

علق سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، والمشرف على قناة التناصح، على منشور لمروان الدرقاش الناشط المقرب الغرياني، حول “التقصير في التعليم وفي بناء المدارس”.

وقال «سهيل»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “مآسي التعليم تلتحق بالصحة”، مدعيًا أن “حتى من يسعى للعمل في إنشاء المدارس لا يجد تعاونا من الدولة في ذلك”. بحسب كلامه.

وعقب زاعمًا أن “تجربة دار الإفتاء وكلية العلوم الشرعية شاهدة على هذا بكل أسف”. وفقًا لقوله.

وكان الدرقاش قد قال في منشوره، الذي علق عليه «نجل الغرياني» إن “وزارة التعليم تقف عاجزة أمام الأعداد المتزايدة من الطلاب في مقابل عدد ثابت ومحدود من المدارس والفصول الدراسية، الآلاف من أولياء الأمور يشتكون من عدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم في المدارس الثانوية مع انطلاق عملية التسجيل اليوم ومحدودية المدارس وفرص التسجيل”.

وتابع؛ “بعد العجز عن تقديم خدمات الصحة خدمة التعليم تلتحق أيضاً بالعجز رغم ما يعاني منه قطاع التعليم من السوء وتدني المستوى وبالرغم أيضاً من نسبة النجاح المتدنية في الشهادة الإعدادية”.