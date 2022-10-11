شركة الخليج: إعادة بئر بحقل الحمادة للإنتاج

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط إعادة البئر F22 بالمحطة رقم 4 بحقل الحماده النفطي إلى الإنتاج.

وبينت شركة الخليج العربي للنفط أنه ضمن سلسلة الآبار التي تم إعادتها للإنتاج استكمل قسم الميكانيكا الديزل صيانة مضخات Lufkin pump للبئر F22 بالمحطة رقم 4 وانتهي من كافة الأعمال المصاحبة على البئر F22 وأدخله على خط الإنتاج، وذلك ضمن خطة إدارة الشركة لإعادة كافة الآبار للإنتاج.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي في ظل النقص الشديد في قطع الغيار بسبب تأخر الميزانيات.