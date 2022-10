الرئاسي: لا بد من معرفة المتورطين بقتل المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة

ليبيا- ترأس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي برفقة العضو في المجلس عبد الله اللافي اجتماعًا أمنيًا موسعًا بشأن مقتل مهاجرين غير شرعيين في مدينة صبراتة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع ضم رئيس أركانه محمد الحداد ووزير الداخلية المكلف بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي ورئيس جهاز المخابرات حسين العايب، فضلًا عن القائمين على أركان القوات البرية التابعة للرئاسي.

وأضاف البيان: إن من بين المجتمعين القائمين على جهازي الأمن الداخلي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وبلديات ومديريات أمن مدن صبراتة والزاوية وصرمان وزوارة. مشيرًا إلى تدارس الاجتماع سبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمحافظة على الأمن.

وبحسب البيان ركز المجتمعون على أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط وقطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي ينشط فيها هذا النوع من المتاجرة وتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف.

ونقل البيان عن الرئاسي تشديده على ضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة الأخيرة ومعرفة أسماء المتورطين فيها بأسرع وقت ممكن وإحالة الجناة للجهات المختصة.

