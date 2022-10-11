الكبير يُطلع صندوق النقد الدولي على الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا

التقى رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.

وبحسب البيان، فقط أطلع الكبير المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا.

وشهد اللقاء استعراض جهود المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية، وسبل التعاون المشترك بين المصرف وصندوق النقد الدولي.

وناقش الكبير والمدير التنفيذي للصندوق التقدم المُحرز في برامج التعاون الفني بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.

وتم الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة لعام 2023، ووضع خارطة طريق لتنفيذها، وبدء عقد مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.