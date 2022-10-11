جهاز النهر الصناعي يسعى لزيادة الإنتاج إلى 2.6 مليون متر مكعب من المياه

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يسعى حهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، لزيادة كميات الإنتاج إلى مليونين و600 ألف متر مكعب مع حلول نهاية العام القادم.

مدير المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، أوضح في تصريحات صحفية، أن صمامات التغذية للمسار الأوسط للمشروع تعرضت لـ4 إعتداءات خلال العشرون يومًا الماضية؛ مما تسبب في إيقاف الإنتاج المائي لعدد من المدن والقرى الواقعة على المسار وهي بني وليد وترهونة والرحيبات، وغريان وباطن الجبل، مشيرًا إلى تسبب الاعتداءات في هدر كميات كبيرة من المياه تجاوزت 700 ألف متر مكعب من المياه.

وأكد الساعدي أن الجهاز قام باصلاح كافة الأعطال، وبدء ضح المياه بمعدل 200 ألف متر مكعب يوميًا، داعيًا الجهات المختصة بضبط كل المخربين الذين يلحقون الضرر بمكونات النهر.

وأضاف الساعدي أن الجهاز يطمحُ إلى زيادة كميات الإنتاج إلى أكثر من مليوني متر مكعب، ولكن هذه الاعتداءات تحوّل دون تحقيق مستويات الإنتاج المطلوبة.