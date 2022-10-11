بويصير: أمريكا أهم وأقوى دولة ظهرت في التاريخ

رأى محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبي، أن أمريكا أهم وأقوى دولة ظهرت في التاريخ، على حد قوله.

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في 12 اكتوبر 1492، رست “سانتا ماريا” سفينة كريستوفر كولومبوس على شاطئ إحدى جزر الهند الغربية وكانت أول اكتشاف للأرض الجديدة التي سميت بعد ذلك بأمريكا”.

وأضاف “اكتشاف الأرض الجديدة، كان حدثا محوريا تسبب في تغيرات اقتصادية وسياسية في هذا العالم، فقد تسببت الثروات التي جلبت من الأرض الجديدة وصناعة السفن التي ازدهرت لدعم الرحلات والتجارة إلى ظهور البذور الأولى للصناعة وأيضا الرأسمالية، وانطلاق نداءات تحرير القنين من الإقطاع، وظهرت المصانع، واتسعت المدن وصارت البرجوازية سيدة الموقف”.

وتابع “انتهت التغيرات، لظهور النظم التي تحكم فيها الشعوب والتي سميت بالديمقراطيات بأشكالها المختلفة، ومع اتساع الصناعة ظهرت الطبقة العاملة ونشأ الفكر اليساري وفى مقابله نشأت الأفكار القومية ودخل العالم في حروب أفضت إلى النظام العالمي الذي نعرفه الآن”.

واستطرد “لا أعتقد أن كولومبوس كان يعي أن خطواته على تلك اليابسة ستكون مقدمة لقرون من التغييرات الحادة والمهمة، أو أنها ستؤسس لظهور أهم وأقوى دولة في التاريخ، فالأعمال العظيمة نكتشف أهميتها بعد حدوثها بقرون”.