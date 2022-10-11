الكبير يبحث مع النقد الدولي الأوضاع المالية في ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي Jihad Azour والمدير التنفيذي لمجموعة ليبيا في الصندوق Hossein Hosseini وفريق الخبراء المسؤولين عن المشاورات بالصندوق الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن أمس الاثنين استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا وجهود المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية والتقدم المحرز في برامج التعاون الفني بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة لعام 2023 ووضع خارطة طريق لتنفيذها، والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.