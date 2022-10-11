أمن طرابلس: ضبط 21 متسولا من جنسيات مختلفة 

العنوان – طرابلس

ضبطت مديرية أمن طرابلس، 21 شخصًا من مختلف الجنسيات يمتهنون التسول في شوارع العاصمة.

وأكدت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن ضبط المتسولين جاء عقب إطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بالمدينة العاصمة الكبرى طرابلس.

وذكرت مديرية أمن طرابلس، ن الحملة كانت بمشاركة قسم الشرطة النسائية بالمديرية وأعضاء قسم شرطة النجدة وأعضاء وحدة المهام الخاصة وأعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس

وأوضحت المديرية أن الحملة تقضي بضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن بعد ازدياد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًا.