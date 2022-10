كاثمريني: 3 سيناريوهات تنفيذية محتملة لتطبيق أنقرة اتفاقيتها مع تصريف الأعمال

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية الضوء على السيناريوهات التنفيذية لاتفاقية الأتراك مع حكومة تصريف الأعمال.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل تتويجًا لخيار أنقرة الإستراتيجي الرامي إلى فتح منطقة خلاف جديدة مع أثينا وبالشكل المعزز لوجود تركيا في المنطقة الضعيفة لليونان، ما سيؤدي إلى 3 سيناريوهات حول ما تنطوي عليه الخطط التركية للمنطقة عموما.

وبحسب التقرير يتمثل السيناريو الأول في عمل سفن الحفر التركية في خليج السدرة أو حتى خارجها من دون التعدي على المنطقة الاقتصادية اليونانية الحصرية المطالب بها أو المحددة أي عن اقتراب هذه السفن إلى جانب نظيرتها للمسح الزلزالي من جزيرة غريت.

وأضاف التقرير: إن هذا السيناريو سيبقي التوتر عند مستوى مقبول ويمنع التصعيد إلى أزمة عسكرية، في وقت ستحاول من خلاله أنقرة في ثاني السيناريوهات تحدي حقوق اليونان السيادية في جنوب الجزيرة أي بالقرب من محافظة هانيا، مع استمرار السفن التركية في تجنب المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان ومصر.

ووفقًا للسيناريو الـ3، ستقرر أنقرة إرسال سفينة حفر إلى المنطقة الاقتصادية اليونانية المصرية بمرافقة سفينة حربية من أجل فرض أحكام ما يسمى بمذكرة الحدود البحرية مع ليبيا، مع إمكانية اقتران هذا بتحويل متزامن في بحر إيجه أو قبرص في وقت يمثل فيه هذا الاحتمال الأقل في ظل الظروف الحالية.

وأرجع التقرير الاحتمالية القليلة هذه لبقاء التعاون الدفاعي اليوناني المصري وثيقًا، فضلًا عن تجنب الجانب التركي مسألة تعطيل العلاقات مع القاهرة، مشيرًا إلى أهمية إيلاء اليونان أهمية أكبر للمياه الليبية نظرًا لانعكاسات ذلك على التطورات الكبيرة المتسارعة في المنطقة.

ترجمة المرصد – خاص

