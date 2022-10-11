التواتي: قريبا سيتم استئناف العمل بمنفذي الدبداب وإيسين مع الجزائر

الوطن|رصد

قال مدير عام منفذ غات البري “إيسين” التواتي أحمدون، إنه لم يتبقّ لاستئناف العمل بمنفذي الدبداب وإيسين سوى لقاء المستوى الأعلى من الجانبيْن الليبـي والجزائري الذي يأمل أن يتمّ نهاية الأسبوع.

وأشار التواتي إلى أنّ نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني” قد جهّز وفدًا حكوميًا مكوّنًا من الرئاسي ووزارتي المواصلات والداخلية ومصلحة الجمارك لزيارة الجزائر وتحديد موعد استئناف العمل بمنفذيْ الدّبداب وإيسين، وجاء هذا خلال كلمة للكوني في حفل إحياء الذكرى 65 لمعركة إيسين.

وأكّد التواتي أنّ المنفذ من الجانب الليبي مستعدّ لاستقبال المسافرين من وإلى ليبيا والجزائر، حيث قامت وزارة المواصلات بتجهيز جهاز إلكتروني للكشف عن الأمتعة عبر مركز إعادة تشغيل المنافذ، وتمّ استحداث مركز للشرطة بالمنفذ وتعيين مدير له، وبدأ عمله الفعلي، إضافة إلى أنّ عناصر الجمارك وصلت آلياتهم إلى المعبر اليوم.

وصرّح التواتي عن عن تقديم مذكّرة لوزير المواصلات لصيانة وإنشاء طريق ما بين المنفذ الليبـي والأراضي الجزائرية.

وأضاف التواتي أنّه تم إصدار قرار للسماح للشركات الراغبة بتنفيذ المشروع التقديم للمناقصة لتنفيذ الطريق الذي تقدّر مسافتها بـ 18 كيلو مترا.