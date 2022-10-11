شركة الخليج تتمكن من إعادة البئر “F22” بحقل الحماده إلى الإنتاج

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عن إعادة البئر “F22” بالمحطة رقم 4 بحقل الحماده إلى الإنتاج من جديد.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أن الفرق الفنية بقسم الميكانيكا بالشركة، استكملت صيانة المصخات للبئر، وتمكنت من إنهاء كافة عمليات الصيانة اللازمة، معلنةً دخول البئر على خطوط الإنتاج.

وأشارت الشركة في ذات البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها لإعادة كافة الآبار للإنتاج، رغم النقص الشديد في قطع الغيار؛ بسبب تأخر الميزانيات، مؤكدةً حرصها على العمل بالشكل المطلوب في ظل كافة النواقص، سعيًا لتحقيق معدلات مرتفعة من إنتاج النفط، بحسب نص بيان الشركة.