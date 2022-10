ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، لمناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود الوزارة والحكومة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد.

المنقوش أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية على البدء الفعلي في خطوات تمهيد الاستقرار السياسي، وصولًا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتُجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وهنأت المنقوش السفير الإيطالي على الحكومة الجديدة لبلاده، مؤكدة استعداد الحكومة للتعاون معها، وبناء علاقات ومصالح مشتركة تخدم البلدين في عدة مجالات مختلفة، فضلًا على تثمين دور الاتحاد الأوروبي الذي يُعد شريكًا رئيسيًا لليبيا اقتصاديًا وسياسيًا وتاريخيًا، والعلاقة المميزة الثمينة التي تجمع بين ليبيا وإيطاليا، كذلك التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات قوية اقتصاديًا وسياسيًا.

بدوره، أعرب السفير الإيطالي عن دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصولًا لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحًا أن استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط.

Shares

The post المنقوش تطلع السفير الإيطالي على جهود الحكومة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية