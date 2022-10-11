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الفيتوري: “برلين 3” سيرسم خريطة سياسية جديدة لليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

يرى المحلل السياسي، إبراهيم الفيتوري، أن الجمود الحاصل في ليبيا، ومخاوف اندلاع صراع عسكري جديد في البلد النفطي أمر غير محبب نهائيا للأوروبيين الذين يعانون الآن نقصا في إمدادات الطاقة.

وقال الفيتوري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن القلق الأوروبي من تزايد الوجود الروسي في ليبيا، وانعكاس هذا على إمدادات الطاقة الخارجة منها إلى أوروبا.

ويتوقع الفيتوري أن يرسم “برلين 3” خريطة سياسية مصغرة جديدة لليبيا، تشمل تشكيل حكومة مصغرة، وتحديد موعد للانتخابات، والضغط على مجلسي النواب والأعلى الدولة للاتفاق على القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات.

 

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#الأزمة الليبية إبراهيم الفيتوري الحل السياسي ليبيا

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الوطن الليبية

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