سياسي إيطالي: من مصلحة إيطاليا والمتوسط تشكيل حكومة ليبية ثالثة

قال السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن ليبيا بحاجة إلى تشكيل حكومة ثالثة لها هدف، لتجاوز الجمود المؤسسي، والوصول إلى الاستقرار والانتخابات.

وأوضح دانييلي في تصريحات صحفية، أن هذا الحل هو الأكثر فاعلية لمستقبل البلاد، من أجل حماية واستقرار البحر المتوسط ومصالح إيطاليا.

واضاف السياسي الإيطالي أن الملف الليبي، يكتسب المزيد من التعقيد بسبب ممارسات تركيا، لافتاً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي استمرار دور بلاده في ليبيا، واستغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأشار السياسي الإيطالي إلى أن تركيا تُعزز دورها في طرابلس، وعلى روما خلق شكلاً أكثر فعالية من الحوار.