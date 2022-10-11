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الكرتيحي: جلسة البرلمان القادمة ستخصص للاستماع للحكومة وليس مساءلتها

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

11 October, 2022

أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن المجلس سيعقد جلسة الأسبوع القادم للاستماع للحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا وليس مساءلتها.

وبين الكرتيحي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الجلسة ستتناول ما قامت به الحكومة خلال الفترة التي تلت منحها الثقة وخطط الحكومة الفترة القادمة وكيفية معالجة بعض المسائل العالقة.

وأضاف الكرتيحي أنه يمكن خلال الجلسة طرح بعض التساؤلات حول عمل الحكومة وأوجه التقصير فيه وتعيين وكلاء الوزراء والمقرات التي ستعمل منها الحكومة.

وكان مجلس النواب قرر في جلسة 27 سبتمبر الماضي استدعاء الحكومة لجلسة المجلس القادمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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