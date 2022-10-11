ضبط متهم بخطف وتعذيب شابة في بن غشير

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الثلاثاء، القبض على شخص متهم بالخطف والسرقة بالإكراه والضرب والتعذيب بحق شابة في بن غشير بالعاصمة طرابلس.

ونوهت المديرية في بيان، بأن «إلقاء القبض على المدعو (ف.ع. أ) مواليد 1985، كونه متهما بواقعة الخطف والمشتكي فيها المدعوة (ع. س. ع. ش) 23 سنة والتي وقعت بدائرة مركز شرطة بن غشير».

وأشار بيان المديرية إلى اعتراف المتهم خلال التحقيق معه في مركز شرطة بن غشير بما نُسب إليه رفقة آخرين»، كاشفا أنه خطف وضرب وعذب المشتكية برفقة آخرين.

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واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل المتهم لمركز شرطة باب بن غشير لإحالته للنيابة العامة من حيث الاختصاص، فيما لا يزال البحث جاريا لضبط باقي الجناة.