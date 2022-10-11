الأرصاد الجوية: لا تغيير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا 

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن لا يكون هناك تغير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته.

الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ, وتسجل زيادة بسيطة من يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ.