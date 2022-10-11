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الأرصاد الجوية: لا تغيير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا 

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن لا يكون هناك تغير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا. 

  • رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:- 

حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته.  

الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.  

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:- 

حالة السماء: قليلة السحب . 

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ, وتسجل زيادة بسيطة من يوم الغد. 

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:- 

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق. 

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:- 

حالة السماء: صافية بوجه عام.  

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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