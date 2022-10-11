الأرصاد الجوية: لا تغيير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا 

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن لا يكون هناك تغير في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا.
- رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته.
الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.
- الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ, وتسجل زيادة بسيطة من يوم الغد.
- الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.
- الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ.
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