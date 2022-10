ليبيا – أكد وكيل النيابة بمكتب النائب العام علي زبيدة القبض على أحد المشاركين في عملية قتل المهاجرين في صبراتة.

وكيل النيابة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري نوه إلى أن المقبوض عليه اعترف بالمشاركة في حادثة قارب صبراتة بعد مواجهته بأحد الناجين من المهاجرين.

