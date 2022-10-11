الأسمر: حكومة الدبيبة “خدعت” الليبيين

الوطن|رصد

قال مدير مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، تحركت مثل حكومة الوفاق السابقة من حيث خداع الليبيين بأن الاتفاقيات المبرمة مع تركيا تعود بالنفع على ليبيا.

وأضاف الأسمر، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن حكومة الدبيبة كان يجب أن تتبع أسلوب الشفافية بالاستعانة بشركات عالمية للنفط وليس تركيا.

ولفت الأسمر إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة التركية قوبلت في الشارع الليبي باستهجان ورفض خاصة أنها تستفز دول الجوار وأبرزها مصر.