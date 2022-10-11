جلغم: الجنوب الليبي لم يستفد إطلاقًا من برامج الحكومات السابقة

أكد رئيس مفوضية المجتمع المدني براك الشاطئ، مراد جلغم، أن الجنوب الليبي لم يستفد إطلاقًا من برامج الحكومات السابقة.

وقال جلغم، في تصريحات صحفية له: “جميع قرارات الحكومات السابقة، ظلت حبرًا على ورق، ولم تُنفذ في البلاد أي برامج صيانة أو تجديد للشبكات المتهالكة، فانهيار البنية التحتية في كامل الجنوب الليبي، يوضح الفشل الذريع للحكومات الانتقالية المُصدرة من الخارج والتي تعبث في المال العام دون وجه حق”.

وأضاف “نحن على أعتاب كارثة صحية حقيقية بسبب النهر الجاري من المياه السوداء الذي يغطي أجزاءً واسعة من براك الشاطئ، ونسمع وعودًا شفهية من المجلس البلدي وشركة المياه والصرف الصحي لإصلاح هذه الأعطال لكنها لم تشهد أي تحسن في البنية التحتية لهذا القطاع”.

وتابع “الأمم المتحدة أرسلت بعض المعدات للمساعدة للحد من توسع المياه السوداء في مدينة براك الشاطئ، إلا أن المجلس البلدي أخفاها في ليلة غير مقمرة”.