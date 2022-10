ليبيا- التقى وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف بالقائمين على إدارة مراقبتي التربية والتعليم في بلديتي غدامس وزمزم.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد تدارس استعدادات العام الدراسي والعجز بمعلمي المواد.

وأضاف البيان: إن المناقشة امتدت لمتابعة صيانة المدارس وملف إنشاء الجديدة منها والبديلة لمدارس الصفيح ضمن مشروع الـ1500 مدرسة خلال 3 سنوات.

