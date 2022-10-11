مكافحة الأمراض: انخفاض كبير في إصابات كورونا

الوطن|رصد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بنسبة إيجابية 2%، خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ19 حالة في الأسبوع السابق وبنسبة إيجابية 4%.

وقال المركز، في التحديث الوبائي للأسبوع الوبائي الأربعين، إن عدد العينات المفحوصة هذا الأسبوع بلغ 338 عينة مقابل 447 عينة في الأسبوع السابق، في حين لم يجر التبليغ عن أية حالة وفاة.

وبلغ عدد المطعمين ضد كورونا بالجرعة الأولى مليونين و308 آلاف و724 شخصا، وبالجرعة الثانية مليونا و229 ألفا و888 شخصا، وبالجرعة التعزيزية 177 ألفا و468 شخصا.