سفير ليبيا لدى الجزائر يحمل رسالة طمأنة لليونان بشأن الاتفاقية البحرية مع تركيا

ناقش سفير ليبيا لدى الجزائر “صالح همة” مع المبعوث الشخصي للرئيس اليوناني لدي ليبيا وسفير اليونان “جورجيوس زاكرويوداكيس” العلاقات الثنائية ومذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين دولة ليبيا ودولة تركيا.

وحمل “همة” خلال اللقاء المبعوث اليوناني رسالة طمأنة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إلى الرئيس اليوناني مفادها أن الاتفاقية مع دولة تركيا اقتصادية بحتة ولا تحمل أي دلالات سياسية وليست لتصفية الحسابات مع اليونان.

وأضاف: أكدنا للجانب اليوناني أيضا أن هذه الاتفاقية لا تستهدف الأشقاء والأصدقاء بالمنطقة كما أنها لا تمس بسيادة أي دولة ولا تضر بمصالح أي طرف ثالث.