«الكبير» يتفق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برامج مشتركة في عام 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين محافظ المصرف الصديق الكبير، وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وأوضح المصرف المركزي ،في بيان، أن الكبير والوفد المرافق له اجتمع مع جهاد أزعور مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى والمدير التنفيذي لمجموعة ليبيا في الصندوق، وحسين حسيني وفريق الخبراء المسؤولين عن المشاورات بالصندوق.

وتابع البيان، أن اللقاء “استعرض الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا وجهود المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية و التقدم المحرز في برامج التعاون الفني بين مصرف ليبيا المركزي و صندوق النقد الدولي”.

وأوضح البيان؛ أنه “تم الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة لعام 2023 ووضع خارطة طريق لتنفيذها، و البدء في عقد مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق”.