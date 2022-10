باشاآغا يتابع مع نوابه الـ3 أداء وزارات حكومته ولجان إدارة الأزمة

ليبيا- اجتمع رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا مع نوابه رؤساء لجان إدارة الأزمة علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى في مدينة بنغازي.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس تنفيذ مخرجات اجتماعات الحكومة ومتابعة أداء الوزارات ولجان إدارة الأزمة ونتائج أعمالها.

وأضاف البيان: إن باشاآغا أصدر مجموعة من القرارات وأحالها للجهات المختصة لتنفيذها.

