جلغم: الجنوب “يعاني” منذ عهد الحكومات السابقة

الوطن|رصد

صرّح رئيس مفوضية المجتمع المدني براك الشاطئ، مراد جلغم، أنّ الجنوب الليبي يعاني منذ عهد الحكومات السابقة، ولم يستفد إطلاقًا من برامجها التي ظلت حبرًا على ورق.

وأضاف جلغم أنّ الجنوب يعاني من أزمات عدة، منها الشبكات المتهالكة، وضعف البنية التحتية، حيث لم يستفد الجنوب من قرارات الحكوما السابقة، مشيرًا إلى أنّ الحكومات الانتقالية فشلت في إصلاح هذه المشكلات في الجنوب، وأنّها تعبث بالمال العام دون وجه حق.

وتابع جلغم أنّ المجلس البلدي، وشركة المياء والصرف الصحي لم يفعلوا شيئًا للجنوب أمام الكارثة الصحية المتمثلة بالنهر الجاري من المياه السوداء التي تغطي أجزاءً واسعة من براك الشاطئ، متحدثًا عن المعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة للحد من نوسع المياه السوداء، إلا أنّ شيئًا لم يحدث غير تقديم الوعود.