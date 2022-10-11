جلغم: براك الشاطئ على أعتاب كارثة صحية وتحركات الحكومات حبر على ورق

قال رئيس مفوضية المجتمع المدني براك الشاطئ، مراد جلغم، انهيار البنية التحتية في كامل الجنوب الليبي، يوضح الفشل الذريع للحكومات الانتقالية المُصدرة من الخارج والتي تعبث في المال العام دون وجه حق.

واضاف جلغم في تصريحات صحفية، أن الجنوب الليبي لم يستفد إطلاقًا من برامج الحكومات السابقة، مؤكداً أن جميع قرارات الحكومات السابقة، ظلت حبرًا على ورق، ولم تُنفذ في البلاد أي برامج صيانة أو تجديد للشبكات المتهالكة.

وأكد جلغم أن الجنوب على أعتاب كارثة صحية حقيقية بسبب النهر الجاري من المياه السوداء الذي يغطي أجزاءً واسعة من براك الشاطئ.

وأشار جلغم إلى وعودًا شفهية من المجلس البلدي وشركة المياه والصرف الصحي لإصلاح هذه الأعطال لكنها لم تشهد أي تحسن في البنية التحتية لهذا القطاع.

وأوضح أن الأمم المتحدة أرسلت بعض المعدات للمساعدة للحد من توسع المياه السوداء في مدينة براك الشاطئ، إلا أن المجلس البلدي أخفاها في ليلة غير مقمرة.