مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و212 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 212 ألف برميل وبلغ إنتاج المكثفات 54 الف برميل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و 48 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت المؤسسة أعلنت أن أبرز ما حققه مجلس إدارتها الجديد منذ تسلم مهامه في 17 يوليو 2022 كان زيادة زاد الإنتاج بنسبة 160% تقريبا إضافة إلى زيادة الإيرادات بأكثر من 50% وكذلك تنفيذ القرار 642 لسنة 2013 بشأن زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67% وصرف الميزانيات المتعثرة منذ بداية العام للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.