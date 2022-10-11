وال| وزارة الحكم المحلي تعلن عن آلية انتخابات المجالس البلدية 

بنغازي 11 أكتوبر 2022 (وال) _ أعلنت وزارة الحكم المحلي خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عقدته ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، عن تشكيل لجنة مركزية للانتخابات البلدية و انطلاقها في البلديات (خليج السدرة ، درنة ، مرادة ، انثلاث البيضان ، تازربوا).

هذا وشارك في المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الحكم المحلي، وزير الصحة، وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، و ذلك دعما من الحكومة الليبية التي أخذت على عاتقها مشروع ترسيخ مسيرة الإصلاح التي تقودها، بحيث تكون صناديق الاقتراع هي أحد مرتكزاته من خلال إشراك المواطن في صناعة القرار و انتخاب ممثليه في مجالس البلديات.

و أوضحت الحكومة خلال مؤتمرها أن العملية الانتخابية سوف تجرى في كل البلديات تباعاً دون استثناء، وإنها على درجة عالية من الجاهزية لانجاح هذه الاستحقاق الوطني.

كما أطلقت الحكومة مشروعها الفني الداعم لانتخات المجالس البلدية و الذي تضمن مراحل تنفيذ العملية الانتخابية.

و تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر أمس الأول قراره رقم 8 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية المتكونة من رئيساً و نائباً و سبعة أعضاء، مؤكداً على عملها تحت إشراف وزارة الحكم المحلي. (وال _ بنغازي) ه ش

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