تقرير إيطالي: لهذا السبب أردوغان لا ينوي التراجع عن نفوذه في ليبيا

نشرت مجلة فورميتشي الإيطالية، تقرير قالت فيه إن تركيا استغلت المشهد الفوضوي في ليبيا، لتعزيز مصالحها الخاصة.

وذكر التقرير أن مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع حكومة الدبيبة تؤكد أن أردوغان لا ينوي التراجع عن نفوذه في ليبيا.

وأوضح التقرير أن تركيا تُدرك أن عبدالحميد الدبيبة لا يمثل حاليًا إلا جزء من ليبيا، لكنه يريد أن يرسخ فكرة الأمر الواقع.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان يدرك أن العالم مقبل على أزمة طاقة كبيرة، لذلك يسعى لتعزيز مصالحه في البحر المتوسط، لتُصبح تركيا مكونًا لا يمكن تجاهله.

وشدد التقرير أن مواصلة تركيا لعب أدوار أكثر قوة في ليبيا، يُشكل تحديًا كبيرًا للدول الأوروبية، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية الجديدة يمكنها التحرك من منطلق الأزمة الحكومية.

وأكد التقرير أن طرح فكرة حكومة ثالثة يمكنها ضمان الاستقرار وإجراء الانتخابات، كما أن وجود حكومة ثالثة في ليبيا، يضمن لروما إمكانية وجود محاور جديد لفك الجمود السياسي.