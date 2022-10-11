«الحويج» يمنع القطاع الخاص من استيراد أجهزة الكشف على المعادن

أصدر محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، قرارًا رقم 918 لسنة 2022م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار؛ بحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة .

ووجه القرار في مادته الثانية؛ أنه “على وزارة الداخلية مسك سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها واستخدامها”.

وجاء في المادة الثالثة والأخيرة من نص القرار، أنه “على الجهات الضبطية كلا فيما يخصه ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة والمستوردة خلافا لأحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها”.