بلدية سرت تتسلم سيارتي إسعاف

أعلن المجلس البلدي سرت اليوم الثلاثاء أن البلدية تسلمت سيارتي إسعاف عناية فائقة سيتم تسليمهما لمستشفى ابن سينا. وبين المجلس البلدي سرت عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن عميد البلدية مختار المعداني تسلم سيارتي الإسعاف بحضور منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القذافي البطي ومدير عام مستشفى ابن سينا علي الجروشي والمديرالمساعد جادالله درياق. وفي سياق منفصل أعطى عميد بلدية سرت الإذن لاستكمال مشروع الصاله الرياضية ببلدية سرت وذلك بحضور مدير مكتب الرياضه بسرت سعد لودي ومدير المشروع مصباح درياق وعدد من المهندسين من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سرت والشركة المنفذة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا