انتشال قذائف صغيرة ومتوسطة الحجم من منطقتين في بني وليد

تمكن أعضاء مكتب هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد، من إزالة وانتشال عدد من القذائف الصغيرة ومتوسطة الحجم من عدة أماكن في المدينة تمهيدًا للتخلص منها.

وقال مصدر من مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات توجهوا إلى مواقع القذائف لإزالتها ونقلها فور ورود بلاغ بعض المواطنين.

– إزالة قذائف هاون قرب محطة كهرباء شمال بني وليد

– إزالة قذائف صغيرة ومتوسطة الحجم قرب أحد المنازل في بني وليد

– تفجير 5 أطنان من مخلفات الحروب في بني وليد

وذكر المصدر أن الموقعين اللذين جرى إزالة المخلفات منهما هما شعبية الصرارة بوسط المدينة حيث جرى انتشال قذيفة «هاون» صغيرة الحجم، إضافة إلى قذيفتي دبابة من طريق المطار.

وطالب مكتب هيئة السلامة الوطنية ببني وليد، الأهالي بضرورة عدم المساس بأي أجسام غريبة يجري العثور عليها في مناطق وأحياء وأودية المنطقة والإبلاغ عنها بالتواصل السريع مع المكتب للتعامل معها وإزالتها.

أحد اعضاء مكتب السلامة الوطنية في بني وليد يحمل قذيفة بعد انتشالها. (الإنترنت)