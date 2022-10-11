الجيش يحبط تهريب سيارتين إلى النيجر بعد سرقتهما من طرابلس

العنوان

أحبطت قوة المثلث الأمني سبها من القبض تهريب سيارتين إلى النيجر بعدما جرت سرقتهما من طرابلس.

وقالت القوة، اليوم الثلاثاء، إن عملية القبض على المهربين جاءت بعد تلقي برقية من إدارة البحث الجنائي طرابلس تفيد بسرقة سيارتين من مدينة طرابلس الأولي نوع كيا سبورتاج 2019 والثانية هونداي سوناتا 2019.

وأضافت، أنه وبحسب المعلومات بأنه قد تم نقل السيارتين جنوبا باتجاه النيجر.

وقالت: “على الفور تم إدراج بيانات السيارتين المسروقتين في منظومة المثلث الأمني سبها وبتوجيهات من آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري بتكثيف البحث والتحري الفوري لمعرفة مصير السيارتين”.

وأضافت، “من خلال معلومات التحري التابع لقوة المثلث الأمني سبها تم التعرف على مكان السيارتين في اتجاه الخط الحدودي لدولة النيجر”.

وتابعت، أنه “بالتعاون مع السرية الثانية لحماية مطار الويغ الحدودي، تم نصب كمين للمتهمين والقبض عليهما وعلى السيارتين قبل دخولهما للأراضي النيجرية”.