المنفوخ يكشف عن وجود خطة دقيقة لشركة الكهرباء تهدف لمواجهة فصل الشتاء والذروة الصيفية القادمة

ليبيا – أكد المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ استمرار العمل على عديد المحطات تحت بند المشاريع الاستعجالية.

المنفوخ وفي تصريح لقناة “فبراير” الإثنين، أفاد بدخول وحدة بقدرة مئة وخمسين ميغاوات من مشروع طبرق الاستعجالي على الشبكة، في ظل بدء الاختبارات التوافقية لعديد المحطات الأخرى تمهيدا لدخولها دعمًا للشبكة العامة.

وأشار إلى وجود خطة دقيقة تهدف لمواجهة فصل الشتاء والذروة الصيفية القادمة بتدعيم الشبكة بألف وخمسمائة وأربعين ميجاوات إضافية، منوهًا إلى أن نجاح الخطط يعتمد بشكل كامل على اهتمام الدولة بصرف الميزانيات اللازمة لتغطية الاتفاقيات المبرمة لتنفيذ الخطة.

