الفقيه: هناك نقص في الفريق التمريضي وفي الأدوية بمعهد الأورام

الوطن|رصد

قال مدير المعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، محمد أحمد الفقيه، إنّ المعهد يعاني من نقص الفريق التمريضي بالإضافة إلى عدم استمرارية توفر الأدوية.

وشدّد الفقيه على أنّ دور الجمعيات الخيرية والمُحسنين، لتغطية نسبة من تكاليف العلاج، لا يحل محل الدولة، ولا يغطي كل الاحتياجات، مشيرًا إلى أنّ ضعف العملية العلاجية يعود إلى تعثر صناعة القرار في جلب الأدوية أولاً، وأنّه لا بد من السرعة في مسار توفير العلاج بصورة دائمة، والتنسيق الفعال والعاجل بين مراكز الأورام ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ومصرف ليبيا المركزي، وفق قوله.

فيما نوّه إلى أنّ التعامل العاجل في حلقة المعاملات المتعلقة بهذا الملف مفقود تقريبًا، مما يؤثر على مسار العلاج حياة المريض، مضيفًا أنّ المعهد “ما زال يكافح لإسماع صوته لصُناع القرار في الدولة الليبية من أجل استمرارية توفير الأدوية وتوسيع مراكز العلاج وتهيئتها لاستيعاب أكثر عدد من المرضى” وفق تعبيره.