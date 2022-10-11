مدير معهد الأورام بمصراتة: نعاني نقصا في التمريض وعدم استمرار توفر الأدوية

أكد مدير المعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، محمد أحمد الفقيه، أنهم يعانون من نقص الفريق التمريضي بالإضافة إلى عدم استمرارية توفر الأدوية.

وقال الفقيه، في تصريحات صحفية: “دور الجمعيات الخيرية والمُحسنين، لتغطية نسبة من تكاليف العلاج، لا يحل محل الدولة، ولا يغطي كل الاحتياجات، وضعف العملية العلاجية يعود إلى تعثر صناعة القرار في جلب الأدوية أولاً”.

وأضاف “لابد من السرعة في مسار توفير العلاج بصورة دائمة، والتنسيق الفعال والعاجل بين مراكز الأورام ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ومصرف ليبيا المركزي”.

وتابع “التعامل العاجل في حلقة المعاملات المتعلقة بهذا الملف مفقود تقريبًا، مما يؤثر على مسار العلاج حياة المريض، ما زلنا نكافح لإسماع صوتنا لصُناع القرار في الدولة الليبية من أجل استمرارية توفير الأدوية وتوسيع مراكز العلاج وتهيئتها لاستيعاب أكثر عدد من المرضى”.