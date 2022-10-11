سفير تركيا يؤكد استمرار دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا

أكد سفير دولة تركيا لدى ليبيا كنان يلماز، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، استمرار دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن سفير تركيا أكد خلال اللقاء الذي جرى بديوان المجلس اليوم الثلاثاء حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وجهود المجلس التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من جانبه أشاد السيد النائب بجهود تركيا التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا عبر دعم العملية السياسية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية التركية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي تخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات.